新竹市議會新聯線政團議員左起李國璋、宋品瑩、鄭慶欽，今天至新竹漁港國際風箏場勘查。（陳育賢攝）

劉康彥怒批，PTT上的「馬桶蓋」照片，應該要說是馬桶塑膠座墊，是本來就棄置在漁港南側垃圾暫存區的廢棄物，現場各種漁事業或海岸廢棄物都有。（陳育賢攝）

產發處長許智堡表示，那1片馬桶座墊是在暫存區所發現，目前是沒有馬桶座墊是從風箏場挖出的訊息。（陳育賢攝 ）

有網友爆料新竹市風箏場疑被挖出馬桶蓋，直指前新竹市政府又有大祕寶，不過，市府15日表示，其實該馬桶座墊是在廢棄物暫存區發現的，「出處」還要再釐清；民進黨市議員劉康彥則是怒批，根本是烏龍爆料加操作粗糙，是不是風箏場挖出的，拿出錄影畫面就一翻兩瞪眼了。

新竹市議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽，今天上午在市府人員的陪同下，至新竹漁港國際風箏場勘查，政團發言人宋品瑩表示，近日市府清除、探挖風箏場的表面異物與土層土壤調查，在開挖之後，竟發現有磁磚、人造物、垃圾太空袋。

依照土壤覆蓋合約，覆蓋的土應該是沙及土與疏浚的淤積土，如今出現這麼多不應該出現的人造物，希望市府盡快跟當時的包商來釐清，畢竟這個工程當初是花了4600萬的人民公帑。

而在網友爆料有馬桶塑膠座墊後，政團議員到暫存場去勘查，確實也發現有個馬桶座墊在棄土區，但從市府提供的挖掘照片中，也確實沒看到馬桶座墊，到底馬桶座墊是原本就棄置在現場，還是在風箏場土壤中挖出的，也希望市府釐清。

市府產發處長許智堡則表示，風箏在2017年完工之後，已經有很長的一段時間了，目前會先調閱當時的合約來釐清土壤覆蓋的內容，而日前清出的土壤與石塊，目前是暫放在漁港南側的垃圾暫存區，而暫存區本來就是暫存平日清理漁港、海岸或是17公里自行車道的各種垃圾的存放地點，另，像是漁船廢棄物、漁事業廢棄物也都會放暫放在暫存區，再做後續的處理，目前風箏場清出的石塊也是暫放在暫存區。

至於那1片馬桶座墊究竟是原本就在暫存區的垃圾，還是從風箏場清出的，後續也會一併來查明，不過，目前是沒有馬桶座墊是從風箏場挖出的訊息。

市議員劉康彥則是怒批，昨晚將近10點，有網友在批踢踢論壇以「風箏賽場挖出馬桶」為題爆料，隨後10點半，即有民眾黨議員發出採訪通知，今早要到風箏賽場會勘，他諷刺，這樣的操作未免太過巧合和粗糙，明顯就是要轉移高虹安施政無能、用人堪憂，以及近日違法使用五月天音樂的爭議。

劉康彥指出，風箏賽場現場根本就沒有挖出馬桶，但今晚恐怕又有政論節目會配合烏龍爆料演出。他說，整個開挖過程，市府都有留存影像紀錄，可以要求市長室提供，就能馬上釐清有沒有馬桶，至於PTT上的「馬桶蓋」照片，應該要說是馬桶塑膠座墊，是本來就棄置在漁港南側垃圾暫存區的廢棄物，民眾黨議員未經查證就隨之起舞帶風向，是非常不可取的行為。

他表示，好的公共建設需要長期的維管，更何況已經啟用超過6年的港區設施，期待高市府能夠做好維管的工作，而非操作民意，企圖製造仇恨和對立。