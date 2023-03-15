西區今（15）日上演一場爭奪季後賽席次的天王山關鍵戰役，湖人前往客場挑戰鵜鶘，「紫金軍團」一掃前場落敗陰霾，剛開賽就拉出雙位數領先優勢，「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）大爆發，全場轟下35分、17籃板，湖人最多領先來到40分，終場結束以123比108大勝鵜鶘，湖人暫時排在西區第10、季後附加賽的位置。

#NBA | New Orleans 108-123 LA Lakers



🌟 Anthony Davis

🏀 35 sayı

🙌 17 ribaund



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湖人開賽散發濃烈搶勝慾望，一波14比0攻勢打得鵜鶘暈頭轉向，直到首節剩下9分鐘，鵜鶘才靠著英格拉姆（Brandon Ingram）的跳投將分數開張，此後湖人越打越來勁，最多曾經領先來到40分之多，不過在收尾階段，湖人領先幅度一度只剩下13分，幸好憑著穩健的罰球，仍以15分差在客場逞威，避免吞下連敗。

除了安東尼戴維斯繳出MVP級的表現外，湖人射手馬力克比斯利（Malik Beasley）也以7記三分球、全場24分的貢獻，甩開近幾場低迷的投籃手感；以往交手老東家湖人特別來勁、對戰平均得分來到25.5分為全30隊之最的英格拉姆，也有22分、6籃板及6助攻進帳。

明（16）日湖人迎來背靠背賽程，總教練漢姆透露安東尼戴維斯將不會登場，儘管沒有受傷情況發生，但安東尼戴維斯過往豐富的傷病史，還是讓湖人球團放不下心，選擇將他輪休，而湖人明天的對手將會是西區爐主火箭，非常有機會能夠開啟一波連勝。