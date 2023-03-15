正值宏都拉斯總統卡蕬楚擬與中共建交之際，美國在台協會今天宣布，美國聯邦眾議員肯·卡爾沃特等人3月15日至16日組團來台訪問。對此，總統府發言人kolas yotaka表示，台美友好，深獲美國會跨黨派議員支持。

美國聯邦眾議員肯·卡爾沃特（Ken Calvert ；共和黨籍加州）、眾議員湯姆·柯爾（Tom Cole；共和黨籍奧克拉荷馬州）、眾議員史提夫·沃麥克（Steve Womack；共和黨籍阿肯色州）、眾議員大衛·喬伊斯（Dave Joyce；共和黨籍俄亥俄州）、眾議員愛德華·凱斯（Edward Case；民主黨籍夏威夷州） 以及眾議員麥克·加西亞（Mike Garcia；共和黨籍加州）今天抵達台灣訪問。

訪團將拜會蔡英文總統、國安會祕書長顧立雄討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。kolas表示，台美友好，深獲美國會跨黨派議員支持，基於雙方默契，將適時對外說明。