全中運跆拳道對打項目14日國中組賽事最後一天，台中市抱回最多獎牌，拿下1金、2銀、2銅共5面獎牌，跆拳道「臺灣戰神」朱木炎的母校桃園市平鎮國中則是3天賽事的最大贏家，拿下7個獎牌的漂亮成績單。

平鎮國中可說是跆拳道金牌選手的搖籃，前2天賽事獲3金、2銅，第3天再奪1銀及1個第5名，3天就踢出7個大獎。

平鎮國中校長李培濟表示，學校發展跆拳道歷史悠久，體育班跆拳道有9位參加今年全中運，算是大豐收，要感謝梁品諭、楊建治兩位教練全心投入，選手認真付出，而每位家長的支持和鼓勵，更是教練的強心劑，也是學校的堅強後盾。

跆拳道對打第三日成績如下，國男組對打73公斤級，金、銀牌分別為花蓮縣花崗國中林冠宇、台中市龍井國中陳子皓，銅牌為桃園市仁和國中呂逸亭及花蓮縣新城國中黃冠豪。

國男組對打78公斤級，金、銀牌分別為桃園市內壢國中高丞君、台中市光復國中小張翔鈞，銅牌南投縣埔里國中黃昱翔、苗栗縣武術國中小賴奕豪。

國男組對打78公斤以上，金、銀牌分別為台中市新光國中徐斌智、台北市龍山國中蔡念宸，銅牌嘉義市民生國中吳秉承、彰化縣福興國中吳秉倫。

國女組對打63公斤級，金、銀牌分別為基隆市成功國中林侑萱、高雄市七賢國中周柯怡君，銅牌新北市江翠國中王寓湘、花蓮縣國風國中胡巧妮。

國女組對打68公斤級，金、銀牌分別為新北市積穗國中張祖甯、桃園市楊光國中小黃苡安，銅牌屏東縣萬丹國中洪繪儒、臺中市新光國中王芊妮。

國女組對打68公斤以上，金、銀牌分別為苗栗縣武術國中小蕭桂芸、桃園市平鎮國中漆沂甄，銅牌高雄市旗山國中梁芸喬、臺中市北勢國中王凱歆。