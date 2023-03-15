星宇航空從2月13日到20元噴漲到2月20日的50.5元，隨後又下滑到31元附近，股價呈現暴漲暴跌，引起市場關注。也因此有人趁機在社群平台影射星宇航空相關人員有內線交易之嫌，企圖混淆視聽，星宇航空昨天已經採取法律行動，捍衛清白。

不過，2月的股價飆漲，也引起投資人好奇董事長及經理人的持股變化。而根據公開資訊站最新公告內部人持股異動內容，董事長張國煒旗下星宇投資跟星威投資持股數未變，果真如發言系統所稱，董事長一張都沒賣。但，星宇航空多名高階經理人卻在2月期間「卯起來賣」，其中，發言人聶國維對外稱董座一張未賣，自己卻比老闆先賣了44張，持股從365張降到321張，副總經理李中寧出脫20張，從116張降至96張，副總經理連潔誠減碼12張，從116張降到104張，另外包括多位協理及其配偶及未成年子女，出脫16張到58張不等。在這股價上漲2月期間，內部人出脫達到329張，雖然都依法申報，但股價大幅波動時刻出脫，也不令外界用放大鏡檢視。

由於星宇航空接下來今年還要辦一次現金增資，也不排除高階經理人賣股籌資，為下次的增資認購計畫做準備。