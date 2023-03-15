"黑暗榮耀台大版"管爺逆襲! 管中閔:搞我的人我永遠不會忘記! 陳冲抱不平稱"卡管過程"如"蓋布袋"!|熱搜發燒榜 @CtiNews

前台大校長管中閔日前就2018年台大校長遴選「卡管案」發表新書，闡述事情經過，其中最令管中閔氣憤的是，有一位友人向管表示工作單位接到政府公文，要回報過去跟管合作的所有資訊，友人被問及是什麼單位時，他只敢在紙上寫「監察院」3字，給管看完後又把紙收回，管不禁直呼「這只有在情報電影裡才看過」。有網友對此表示「這段歷史不容被遺忘。讓所有人知道民進黨如何踐踏學術自主」。

管中閔13日談及台大校長遴選事件，直言2018年蔡政府傾盡全力，發動行政、立法、司法、監察四權，鼓動網路和媒體進行全面攻擊，不僅粗暴、蠻橫干涉大學自治，否定台大校長遴選結果，威逼校長遴選委員會的遴選委員，對他個人更是極盡羞辱。管中閔強調，此事是關係到大學自治、台灣高教發展的重大事件，當然要留下歷史紀錄。

管中閔提到當時有一件令他極為氣憤之事，他因為眼疾需要住院1天，一位友人堅持當天來醫院找他，原來是友人的工作單位接到通知，要查所有跟他來往紀錄，包括什麼人同意讓那個單位跟管合作、合作方式、有沒有領錢等都要詳細交代。管中閔問友人是什麼單位，友人竟不敢講，只敢在紙上寫「監察院」3字，給管中閔看完後又把紙收回，管中閔直呼「這只有在情報電影裡才看過」。

管中閔說當時當局更查遍與他所有來往的協會、基金會、公司以及學校等，都要逐筆交代，其中更讓人匪夷所思的是查他超過20年報稅資料，且查完交給特定媒體，晚上給名嘴在政論節目討論。

對此，許多網友紛紛表示「這段歷史不容被遺忘！讓所有人知道民進黨如何踐踏學術自主！」、「拔管案應該拍成電影或電視劇，這種劇情不是只有八點檔才有的，而是活生生在現實生活中體現，讓台灣人知道政治人物無所不用其極的手段，超越人們的想像」、「以公權謀私，不嚴辦嗎？用國家公權力調查人民資料，再為自己的私利攻擊討厭的對手」、「管爺就是有風骨的士大夫，台灣大學因您們的堅持守住了學術自由的最後脊樑。謝謝您寫下台灣學術界的黑暗，留給台大人的燈塔」、「這樣的執政者不是低級無德什麼才是」、「當初真的是學術界的恥辱」、「民進黨高官很多都是台大畢業的，搞台大的都是台大人」。