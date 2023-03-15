高雄高工附設立體停車場目前新建工程進度為35.79％。（洪靖宜攝）

高雄市副市長林欽榮今日率交通局、工務局、勞工局、勞檢處、環保局、衛生局、三民區公所等團隊及技師、建築師公會代表於工地進行工安聯合稽查。（洪靖宜攝）

高雄高工附設立體停車場目前新建工程進度為35.79％，副市長林欽榮今率隊到場進行工安聯合稽查，該停車場可停放470輛小型車及171輛機車，並設置智慧化停車管理服務系統，改善當地停車供給不足問題所興建，林欽榮也提到，配合周遭輕軌建設，預計該停車場於今年底完工，同時也要求執行安全衛生管理，落實有效的工安及承攬管理措施。

高雄高工附設立體停車場是為滿足建功商圈、周邊住宅及學校停車需求，周圍輕軌C28高雄高工及捷運黃線Y8站轉乘停車需求，可停放470輛小型車及171輛機車，皆有規畫綠能及無障礙停車位，目前工地實際施工進度已達35.79％，超前約2.08％。交通局表示，該停車場導入環保綠建築，並設置智慧化停車管理服務系統；營造公司未來將引進營建噴塗機器人進行1樓噴漆作業，另裝設導風板搭配周邊植栽，加速對流，並與高雄高工學生針對營建和設計交流。

高雄市副市長林欽榮今日率交通局、工務局、勞工局、勞檢處、環保局、衛生局、三民區公所等團隊及技師、建築師公會代表於工地進行工安聯合稽查，並要求能在今年底完工。他特別提到，施工廠商應特別注意工地墜落、倒塌崩塌、感電風險，並應落實上工前酒測，禁止在工地販賣酒精性飲品。

勞工局表示，嚴格要求工地主管與職安人員執行安全衛生管理，落實有效的工安及承攬管理措施，保障勞工生命安全。工務局則表示，今年共計辦理工地聯合稽查34場次、自主巡查54場次，深開挖巡檢22次，並責令責令工地限期改善，逾期則依建築法予以開罰，工務局呼籲，營造業在辦理工地施工同時，也應注重施工安全。