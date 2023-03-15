民進黨主席賴清德今天前往登記參選民進黨總統初選，眼見綠營2024總統候選人選幾近底定，外傳國民黨要提名新北市長侯友宜可能會拖到7月。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，「時間不是問題，整合比時間更重要。」
曾銘宗強調，時間不是問題，當然外界會有呼聲跟焦慮，但時間雖然是重要因素，卻不是絕對因素，整合比時間更重要，國民黨會有一套公開透明的提名機制，來選出最強候選人，如此才會贏下2024大選。
民進黨主席賴清德今天前往登記參選民進黨總統初選，眼見綠營2024總統候選人選幾近底定，外傳國民黨要提名新北市長侯友宜可能會拖到7月。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，「時間不是問題，整合比時間更重要。」
曾銘宗強調，時間不是問題，當然外界會有呼聲跟焦慮，但時間雖然是重要因素，卻不是絕對因素，整合比時間更重要，國民黨會有一套公開透明的提名機制，來選出最強候選人，如此才會贏下2024大選。
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