金門縣長陳福海(左)與內政部營建署長吳欣修(右)商談有關太武山海印寺周邊風貌之規畫。(圖／金門縣政府提供)

為平衡金門城鄉發展以及爭取中央強化基礎建設，縣長陳福海日前率縣府團隊親赴行政院拜會政委張景森與內政部營建署長吳欣修，就轄內重大道路、太湖畔綠蔭遊憩、太武山風貌優化完善等重要議題進行簡報座談，爭取中央預算支持與協助。張景森建議在建設過程中應導入更多金門意象的設計，豐富金門觀光立縣的元素。

日前陳福海分別針對金門海空串接廊道、金門大橋聯外道路以及親子共融公園，親赴預定點位會勘訪查，在與縣府團隊共商擬定友善、共融、多元、共好的建設精神後，旋率領工務處長黃儒新、建設處代理處長李銘培赴台北拜會行政院政務委員張景森、內政部營建署長吳欣修，就金門區域平衡發展、海空要道串接、太湖湖畔綠蔭遊憩、太武山風貌改善等重要預算，爭取中央支持。

陳福海在簡報時指出，金湖中正公園位於大、小太湖周邊，且鄰近市鎮具交通休憩之便利性，計畫以此綠色廊帶為核心，結合大小太湖與國家公園周邊景點，打造東半島適合各族群鄉親及遊客之共融遊憩公園，提供運動休閒、親子互動、生態景觀等多種功能的遊憩場所。

陳福海說明縣府工務處團隊規劃以「太湖湖畔綠蔭遊憩升級計畫」為發想，串接周邊景點及遊憩升級，採整體空間規劃的思維分區分期來建構，希望中央能來支持，並挹注計畫所需預算。

在道路建設方面，陳福海也針對1-1計畫道路串連水頭至尚義機場道路運輸廊道之重大建設做說明，強調金門小三通經過3年的停航重啟專案復航後，未來小三通載運量將逐步回復，因此，縣府也積極繼1-1計畫道路（金豐路）完成後，規劃將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路一段官裡聚落路口，除可疏解現行城區之車流，也增進海陸空運輸連結性及功能性，希望中央經費能給予全額補助。

對於張景森抵金時曾多次到訪的太武山，縣府建設處團隊也提出優化改善倡議。陳福海表示太武山為金門重要景區，山頂的海印寺更是地區民眾信仰重心，不過近年迭有民眾與團體建議希望改善海印寺建築軸線現況及建築物配置規劃，但事涉金門國家公園管理處管轄與法令規定，陳福海希望中央能統合溝通協調，藉以突破法令限制，完善文化底蘊與建設發展共好的願景。

張景森在聽取陳福海的簡報說明後總結提示說，行政院對金門縣政府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩升級與1-1道路延伸計畫予以肯定與支持，同時也提醒地區道路建設過程中針對重要路口節點的意象營造可多加著墨。

另外，張景森也建議大、小太湖評估開放水域活動的可行性，增加整體計畫的豐富性，有關海印寺周邊風貌之規畫，希望能朝向與周邊景區串接以整體片區概念規劃。

營建署長吳欣修也表示，將協助整合有關法令規範的框架限制，強調有關海印寺周邊風貌之規畫可於國家公園計畫通盤檢討時納入，方向可以朝向用文化園區的概念定位保留後續發展彈性，而非以文化資產或史蹟保存區的方式來處處限制，後續將請金門國家公園也提出相對應方案來整合。