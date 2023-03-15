澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議細節

美、英、澳在2021年9月達成澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議1年多後，終於公布了為坎培拉打造核動力新潛艦隊的細節，但代價卻高達3680億澳元（約7.5兆台幣）的天文數字。

據路透和《歐亞時報》（The EurAsian Times）15日報導，1位國防官員14日說，接下來30年間，澳洲將為和美英間的核動力潛艦打造計畫，付出這龐大的代價，成為澳洲史上最大的一筆國防專案。

美國總統拜登，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，這是對抗中方海軍在印太強軍的重大行動。計畫顯示，在下一個10年初，坎培拉將採購可能是二手的維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦，而這要看美國國會通過與否。此外，據說根據歷史性的AUKUS國防與安全協定，澳洲還有再買兩艘的選擇權。

由於2022年不斷傳出，坎培拉將採購美國維吉尼亞級，或是英國機敏級（Astute Class）潛艦，因此對軍事觀察家來說，這發展並不太令人意外。此外，公開的最新計畫顯示，英國將「利用」致力汰換機敏級潛艦的機會，繼續設計並研發嶄新的SSN-AUKUS潛艦。

而名為AUKUS級潛艦最後會由英、澳操作，並採用美製戰鬥系統。從2040 年代初到 2050年代末，每兩年會打造出1艘潛艦，而等到2050年代中時，澳洲皇家海軍就會得到5艘AUKUS級潛艦。

至於到了2060年代，最後會有8艘在阿得雷德（Adelaide）打造的澳洲潛艦組成艦隊。要是戰略情勢改變，坎培拉還保留向英國船廠添購潛艦的權利。

The full cost is blowing out already—$200b has turned into $368b. And that’s just the subs.



Yet to be announced are costs of new missile launchers in nth Australia, new airports for US B-52s—& nuclear bunkers for Alice Springs residents.https://t.co/0eieLEbqcg via @ABCaustralia — Peter Cronau (@PeterCronau) March 14, 2023

Call me simple, but I really find it difficult to fathom this number: $368b over 30 years, or $12b p.a.



Australia currently spends just $0.5 billion p.a. on basic research through the Australian Research Council.



24 times ARC's basic research budget 🤯https://t.co/f0xlpxzbDP — ARC Tracker @[email protected] (@ARC_Tracker) March 13, 2023

儘管計畫看似和因應中方強軍威脅的基調一致，但最引人關注的，卻是與核潛艦有關的費用。坎培拉估計，到2055年以前，潛艦計畫的花費約在2680—3680億澳元（約5.5—7.5兆台幣）之間，其中至少有80億澳元（近1640億台幣）會用來升級澳西的伯斯（Perth）海軍基地，並為當地創造3,000份工作。

不過，澳洲也和美英達成協議，未來4年間，將提供30億澳元（近614億台幣），以擴增美英的造船能力，好讓美國加速打造維吉尼亞級潛艦。

而澳洲前國防部長杜登（Peter Dutton）痛批，相關成本超支，艾班尼斯政府不守信用，準備「蠶食鯨吞」其他專案。還有些網民也附和，推文說，這些費用對支付「二手」潛艦來說，實在太高了。

知名澳洲記者柯羅諾（Peter Cronau）推文指出，原本2000億澳元（近4.1兆台幣）已暴增為3680億澳元（7.5兆台幣）。但這只是潛艦，還沒宣布澳洲新飛彈發射器、為美國B-52轟炸機打造新機場，以及為愛麗絲泉（Alice Springs）居民建防核戰地下碉堡的費用呢。

而身為澳洲皇家海軍潛艦前艦員的軍事觀察家派崔克（Rex Patrick）則對飆升的國防開支憂心忡忡，他在部落格中寫道，澳洲總負債已達9700億澳元（近20兆台幣），下個財政年度更將達1兆（近20.5兆台幣）。隨著國防預算大增，後果更不堪設想。