高雄大立百貨繼爭取日本零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」打造全台最大的千坪店鋪，今年第4季開幕。今（15）日又釋出重磅消息，MUJI無印良品也將進駐大立百貨，將打造營業面積超過700坪的全台最大旗艦店，預計今年11月開幕，接連幾家日本一線品牌進駐，也有望活絡當地商圈。
昨天日本大型連鎖生活家用品牌MUJI無印良品與大統集團一同拜會高雄市羅達生副市長，當面說明這項投資合作案，預定進駐大立百貨B館1、2樓，於今年11月正式開幕，將運用高雄獨特的海洋與漁業元素，使用船廢零件與港口常見的素材來打造富有海洋風情的特色門市。
羅達生表示，感謝大統集團和市府並肩努力，吸引指標性的商業服務進駐商圈，特別是近年積極鎖定招募日系一線指標性知名品牌，帶動以中央公園為中心的商圈能夠更加活絡發展，進而提升高雄整體商業服務業的經濟繁榮。
代表MUJI無印良品前來拜會的副總經理岩崎雄史指出，來台4年深深感受到高雄現在的執政團隊所帶來的城市進步，也期許能帶給周邊居民更便利購買生活日常用品及服飾的空間，同時透過良品市場即可在門市輕鬆買到高雄在地農特產品，享用安心美味的飲食，成為一間貼近顧客生活的店舖。
MUJI無印良品表示，這次進駐大立百貨特別提出和市府局處合作方案，包括經發局將盤點商圈市場，共同打造新型態場域，農業局與型農大聯盟團隊也將與MUJI無印良品一起構思，透過對農產品及生活細密的觀察統整，提出多元創意的生活提案，未來打算更進一步推動將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。
「期待這次的合作帶給市民看到不一樣的MUJI無印良品及令人耳目一新的大立百貨。」大統集團指出，大立百貨努力成為高雄最潮日本品牌的核心重鎮，未來規畫在鄰近的中央公園辦理特色活動，擴散帶動鄰近商圈活絡發展。MUJI無印良品旗艦店將會在百貨一樓門面融入高雄特色文化及海洋意象，
經發局長廖泰翔強調，市府將持續爭取並投入預算，透過造街與設立商圈創生基地等來活絡中央公園商圈，期待MUJI無印良品進駐後，大立百貨成為品牌潮流代表中心，遊客可漫步其間，往東暢遊中央公園及特色遊具，加上串聯玉竹、新堀江及中央公園等商圈，往西則有亞灣科技聚落，成為南高雄特色商圈。
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