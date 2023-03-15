大統集團偕同台灣無印良品拜會高雄市政府，共同向高雄市民宣佈進駐合作案的好消息。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府羅達生副市長見證大統集團與無印良品合作案（圖左起大統集團張銘池副總經理、羅達生副市長、無印良品岩崎雄史副總經理）。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府羅達生副市長感謝台灣無印良品岩崎雄史副總經理看好高雄、投資高雄，宣佈與大立百貨在高雄開展全台最大旗艦店。（柯宗緯翻攝）

高雄大立百貨繼爭取日本零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」打造全台最大的千坪店鋪，今年第4季開幕。今（15）日又釋出重磅消息，MUJI無印良品也將進駐大立百貨，將打造營業面積超過700坪的全台最大旗艦店，預計今年11月開幕，接連幾家日本一線品牌進駐，也有望活絡當地商圈。

昨天日本大型連鎖生活家用品牌MUJI無印良品與大統集團一同拜會高雄市羅達生副市長，當面說明這項投資合作案，預定進駐大立百貨B館1、2樓，於今年11月正式開幕，將運用高雄獨特的海洋與漁業元素，使用船廢零件與港口常見的素材來打造富有海洋風情的特色門市。

羅達生表示，感謝大統集團和市府並肩努力，吸引指標性的商業服務進駐商圈，特別是近年積極鎖定招募日系一線指標性知名品牌，帶動以中央公園為中心的商圈能夠更加活絡發展，進而提升高雄整體商業服務業的經濟繁榮。

代表MUJI無印良品前來拜會的副總經理岩崎雄史指出，來台4年深深感受到高雄現在的執政團隊所帶來的城市進步，也期許能帶給周邊居民更便利購買生活日常用品及服飾的空間，同時透過良品市場即可在門市輕鬆買到高雄在地農特產品，享用安心美味的飲食，成為一間貼近顧客生活的店舖。

MUJI無印良品表示，這次進駐大立百貨特別提出和市府局處合作方案，包括經發局將盤點商圈市場，共同打造新型態場域，農業局與型農大聯盟團隊也將與MUJI無印良品一起構思，透過對農產品及生活細密的觀察統整，提出多元創意的生活提案，未來打算更進一步推動將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。

「期待這次的合作帶給市民看到不一樣的MUJI無印良品及令人耳目一新的大立百貨。」大統集團指出，大立百貨努力成為高雄最潮日本品牌的核心重鎮，未來規畫在鄰近的中央公園辦理特色活動，擴散帶動鄰近商圈活絡發展。MUJI無印良品旗艦店將會在百貨一樓門面融入高雄特色文化及海洋意象，

經發局長廖泰翔強調，市府將持續爭取並投入預算，透過造街與設立商圈創生基地等來活絡中央公園商圈，期待MUJI無印良品進駐後，大立百貨成為品牌潮流代表中心，遊客可漫步其間，往東暢遊中央公園及特色遊具，加上串聯玉竹、新堀江及中央公園等商圈，往西則有亞灣科技聚落，成為南高雄特色商圈。