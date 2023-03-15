東森集團總裁王令麟今宣佈，東森集團2022年營收347億，因疫情、匯率等影響，較2021年微幅下滑；疫情過後大家外出實體通路消費，餐飲、零售等服務業營收大爆發，王令麟表示，今年將大舉入駐實體通路，東森購物繼北車K區，再取台北榮總新建大樓與第二門診美食廣場，不排除開百貨公司，像無利潤的 iPhone手機，東森購物網站考慮不賣了。

王令麟表示，疫情後是經營轉變的時刻，必須追求改變，去年東森從線上發展線下，除積極與全家合作外，台灣內需消費熱，從百貨復甦後，觀察消費者還是會回到線下消費；王令麟舉例，新光三越台中店一年可以創造250億元營業額，漢神也繳出亮麗成績，遠東集團董事長徐旭東更看準趨勢，做差異化行銷，到客家庄、竹科員工為主的竹北開百貨公司，掌握到會員的心，東森集團不排除站穩實體通路後，要開百貨公司。

網站經營部分，王令麟表示，營收比去年減少是毛利偏低、獲利挑戰大，若有100億元營業額，要調整商品結構，以賺2.8億元為目標，他以去年準備20億元現金、銷售iPhone新款手機為例，扣掉運費、行政費用等，賣手機毛利剩下負2％，王令麟表示，網站不想賣手機了，就讓其他網站去做。

展望2023年，雖然草莓網近來受國際運費及匯率影響，營收下滑，不過，東森新媒體，東森寵物雲，東森國際營收均持續成長，王令麟表示，今年集團總營收目標397億元，獲利以28至30億元為目標。

東森購物去年12月邁入線下商場的經營，首先，在中和總部開設東森廣場，作為東森第一個線下商場，也是東森最佳的線下實驗場域，社區及商辦型的商場規劃東森寵物門市，慈愛動物醫院，全家東森一號店，點8號餐廳，一星咖哩，美食FOODCOURT，以及Regal club ＆ spa，一年創造2億元營收。

東森4月將運營台北車站K區商場，在三鐵共構加上桃園機捷串接的交通樞紐型的商場，具備觀光旅遊，出差人潮，以及周遭年輕客群，上班族人潮，看好疫情後國際觀光客的成長，規劃讓台灣旅客，國際觀光客朝聖的動漫特區，預計一年創造6億元以上年營收。

東森已取得台北榮總長青樓及第二門診的商場經營權，預計將在榮總，建立醫院型商場的指標，結合營養師，提供最安心，最健康的餐飲服務，預計一年創造4億元營收；東森寵物已經是線下通路第一品牌，結合慈愛的寵物醫療第一品牌，東森寵物雲全台最大粉絲團，以及東森優良的自營寵物保健品，把寵物的生態圈完整化，東森寵物將持續展店，強化布局北部的門市。

而東森自然美的直營店升級為Regal club ＆ spa，提供VIP等級的美容服務，並邁向大健康事業領域，提供美麗健康的服務。