知本溫泉區龍馬大道今天開工。（蔡旻妤攝）

知本溫泉區龍馬大道今天開工。（蔡旻妤攝）

知本溫泉區龍馬大道今天開工。（蔡旻妤攝）

解決知本溫泉地區龍馬路交通瓶頸路段問題，經過台東縣政府1年多的爭取，終於獲得內政部營建署核定，將以經費1億7千萬元開闢知本溪右岸路堤共構道路，15日舉行開工典禮。

知本溫泉是台東重要觀光風景區，每逢春節或連續假期容易造成塞車情形，縣府為了開闢龍馬大道，自2020年起便利用知本溪疏運土砂填築路基，提高道路高度以兼做防汛道路，免除因溪水暴漲而交通中斷的風險，並同步向營建署爭取生活圈計畫經費。

縣長饒慶鈴表示，工程預計在2024年農曆年前完成，屆時知本新溫泉橋及台9線之間將有1條20米四線道的寬敞連接道路，截彎取直到知本橋接台9線，打通知本地區最重要的聯外交通動脈，相信能大幅提升大知本地區的休閒觀光產業發展，重新打造百年歷史知本溫泉的新風貌。

工程去年11月獲營建署核定經費及設計內容，預計於明年春節前完工，改善知本溫泉區與台9線的交通連結，打造全長1.55公里、寬20公尺，含快慢車道、綠地及人行道的4線道道路，屆時旅客由台9線進入知本溫泉將更方便。