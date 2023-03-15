威盛Mobile360重型設備安全系統將生動的360度SVS(環視監控)影像與vSense毫米波雷達智能感測器融合技術相互結合，可在各種天氣、照明和工作條件下，在有車輛、機械置和人員接近時，為建築、挖掘和採礦車輛的駕駛人員提供精確的即時警報。

威盛Mobile360重型設備安全系統採用堅固而靈活的設計，包括強固的IP67級防水外殼，支援多達8個IP69級攝影鏡頭和8個77GHz毫米波雷達感測器，可安裝於多款主流類別的重型車輛上，包括運輸車、輪式裝載機和推土機，以及混凝土預拌車、油罐車和大噸位堆高機。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，憑藉其智能檢測和感測器融合技術，威盛Mobile360重型設備安全系統藉由消除大型車輛周圍的盲點，並在檢測出潛在安全威脅時，提供準確即時的警報來預防建築、採石和採礦現場發生事故。其POTAPr(ecision-Over-The-Air)軟體更新，意味著可以優化系統的功能以滿足特定的部署要求與不斷變化的需求。