原Sony Mobile Taiwan總經理林志遠自1997年加入公司以來，歷任客服處長、業務協理、業務副總經理，更於2011年起擔任總經理一職迄今達12年，見證台灣電信由2G邁向5G發展，並透過Sony創新科技及精兵策略，有效擘劃Sony在台的手機業務營運策略及通路佈局，長期穩踞台灣市場，並帶領團隊於快速更迭的通訊市場屢創銷售佳績。

即將就任台灣索尼行動通訊總經理一職的筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)於2005年加入Sony，擁有近30年於行動通訊領域的豐富資歷，奠基北京、香港等地擔任要職超過10年並熟稔國際市場，助力推動品牌手機業務發展。接下來，筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)總經理將在更整合的組織架構下發揮集團資源與價值，與台灣索尼行動通訊團隊攜手深耕在地行動通訊市場，啟動更蓬勃的成長動能，繼續帶給消費者引領市場的出色產品與完善的服務品質。