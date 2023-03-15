故宮博物院珍貴典藏的高清圖檔外流，並在淘寶等平台賤賣，14日調查局資安站立案調查，派員前往故宮調取資料，釐清是否遭境外駭客侵入，而故宮對於珍貴文物圖檔遭賤賣，故宮稱將行文給淘寶等平台要求下架，士林地檢署今已完成分案，依妨害電腦使用罪分「他」字案偵辦。

全案緣起故宮前院長吳密察推動數位典藏計畫，將40萬張珍貴館藏「清明上河圖」、「快雪時晴帖」等掃描後，高畫素圖檔用於研究，低畫素則在網站上提供民眾觀看，近日傳出有數千張高階圖檔外洩，並在大陸拍賣網站淘寶、百度，民眾僅花費10元人民幣就能下載。

整起外洩事件，故宮表示去年8月已啟動行政調查，承辦人員因資料數量龐大，擔心造成主機負荷，自行將高階圖檔移至公務系統中可對外的伺服器作業，過程中疑遭駭客侵入，讀取後加以拼接存取，轉而流入拍賣網站，事後故宮已經對承辦人懲處，並改採封閉式儲存設備，阻絕外流風險。

北市調查處從媒體得知消息，已交由資安站立案調查，派員前往故宮調取數位資料，釐清駭客所在的位置。檢察官表示，因妨害電腦使用屬告訴乃論，告訴期6個月，故宮從何時知悉遭駭，以及高清圖檔外流的時間，檢方現已分「他」字案個案認定。