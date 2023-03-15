陽明附設醫院院長楊純豪（左）回贈感謝狀及免費健康檢查貴賓卡給與宜蘭獅子會會長許蘭群（右），以感謝獅子會的愛心。（吳佩蓉攝）

國際獅子會300F區宜蘭獅子會捐贈國立陽明交通大學附設醫院，總價值10萬餘元的30台輪椅及30支愛心傘，以傳遞愛的能量。（吳佩蓉攝）

為體恤行動不便的長者及病患就醫便利，國際獅子會300F區宜蘭獅子會捐贈國立陽明交通大學附設醫院，總價值10萬餘元的30台輪椅及30支愛心傘，以傳遞愛的能量；今（15日）由會長許蘭群醫師代表獅子會捐贈院方，院長楊純豪回贈感謝狀及免費健康檢查貴賓卡，以感謝獅子會的愛心。

國際獅子會為全球重要國際性服務社團，成立迄今超過百年，在台超過60餘年，許多重要公益慈善場合都可看到獅友們熱心服務身影；今捐贈每台價值4000元的輪椅，共30台給院方使用，以造福醫院就醫的病患。

許蘭群表示，國際獅子會有一個機制LCIF-DCG國際基金，亦為獅子會的愛心銀行，每年只要捐款金額達到申請資格標準，即會提撥15％的回撥款供該分會使用；今年宜蘭獅子會有達標，本著取之於社會、用之於社會的精神；遂於8日捐贈光復國小，冰箱、微電腦等促進學童健康的器材。

他接著說，因家人近日時常進出醫院，觀察到許多行動不便的患者都有借用輪椅看診的需求，促成此次捐贈的契機，希望陽明大學附設醫院在宜蘭地區能成為更有力、更健康、更保險的醫療機構，也期許宜蘭獅子會每年都能達成捐款目標，發揮民間團體社會責任。

楊純豪表示，院方努力提升醫療品質、增進醫療能力，新的工程在進行的同時，也需要社會各界給予一點一滴的幫忙與捐助，醫院全體同仁會努力做，因為背負著國立大學附設醫院的使命，如有做不好的地方，請各位多多提醒、包容，希望有天醫院的水準能達到縣民的期望及應有的水準。