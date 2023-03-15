國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、謝衣鳳與吳怡玎15日召開「漲價救台電？ 是誰毀掉台電？」記者會，質疑民進黨2025非核家園錯誤能源政策，造成台電嚴重虧損。（張鎧乙攝）

台電虧損嚴重，加上核二2號機除役，今年預計電價將會繼續調漲，國民黨立院黨團批評民進黨「以火廢核」，蔡英文將爛攤留給新政府。國民黨團副書記長吳怡玎也指出，台電今年一月已經比去年每度電發電成本，再增加18％，台電虧損持續擴大原因為何？就是錯誤的能源政策所致。民進黨經常掛在嘴上的「展綠、增氣、廢核」，實際是用「火力廢核」。

藍委費鴻泰指出，台灣現有核能電廠當中，核一廠已經除役，核二廠在3月14日停止運轉，核三將在明年及後年除役，核四已經封存，這就蔡英文總統口中要完成2025非核家園的進程。當台灣核電全數退出，替代核能的電力，一年至少要多支出1400元至1600億元，換句話說，「蔡英文將爛攤留給新政府。」

費鴻泰質疑，蔡英文總統的2025非核家園，是強推光電滅農，而農地只剩光電板；新建天然氣接收站，滅藻礁、毀港埠；台南88槍擊和議長賄選案，都涉及光電利益；台汽電雲林與台南儲能案，地主坐地起價；達德能源行賄雲林縣議會2600萬元等等，這就是非核家園所帶來的後遺症，而且還會越來越嚴重。

吳怡玎表示，從去年開始，電價其實就已經開始上漲，但民進黨政府卻告訴國人，由於全球能源上漲，且舉出英國漲73％、德國8％等等，稱台灣僅漲3％，所以電價是全世界最便宜的。吳怡玎認為，台灣電價漲不多是靠增加發電成本負擔而來的，成本全由台電與中油自行吸收。

吳怡玎指出，從台電網站所公布的發購電成本可以看出，2020年與2021年相比較，2020年每度電成本從2.02元上升到2021年的3.39元，上漲68％，這還不包含中油吸收的部分；中油去年也虧損了上千億元。

吳怡玎進一步指出，今年一月已經比去年每度電發電成本，再增加18％，可以想像台電壓力之大、虧損之大。台電虧損持續擴大原因為何？就是錯誤的能源政策所致。民進黨經常掛在嘴上的「展綠、增氣、廢核」，實際是用「火力廢核」。

吳怡玎表示，2015年的發電占比中，火力75.5％，但到了2022年火力發電占比上升到79.65％，原因在於核能發電從16％降到9％，這就是民進黨標準的「以火廢核」，所造成的影響不單單是環境問題，也是平穩物價的問題。

吳認為，核能價格與成本穩定，反觀燃煤與燃氣價格波動幅度逐步攀升，加重了台電發電成本，造成台電大幅虧損，最後只能拿納稅人的稅金補貼。而火力發電後端的碳捕捉、碳儲存才是最可怕的成本，但經濟部長王美花並沒有如實告訴國人。