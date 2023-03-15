賴清德登記黨總統初選 英系力挺？蔡易餘這樣說。曾薏蘋攝

民進黨主席賴清德今登記參選總統初選；英系立委部分也公開力挺；民進黨立委中常委蔡易餘出席中常會前受訪更直接表示，希望「賴總統」帶領台灣走到更好的未來。

英系立委也是黨中央政策會執行長羅致政中常會前被問到，是不是營造全黨挺賴？他指出，沒有所謂營造，全黨本來就期待賴清德帶領民進黨，確保民進黨能夠繼續執政，所以並沒有派系動員或力量，事實上，都是委員們自發，希望全黨團結贏取2024勝利。

他說，「我們全力支持（賴清德），事實上一貫如此」，全力支持賴清德爭取民進黨總統提名，進而贏得2024的勝利。

對於之前傳出賴清德約英系成員官邸吃飯？他說，目前沒有這個動向，他的了解，賴清德陸續跟各派系安排，相信未來也會有，但是這幾天並沒有這樣的安排對話。

蔡易餘受訪則說，昨天生日許願，祝福賴清德能夠順利當選16任中華民國總統；第二個願望是，他也要努力。

被問到英系是否全體力挺賴清德？蔡易餘說，在現在，民進黨是大家都團結ㄧ致，用高度共識支持賴清德副總統更上一層樓，沒有說什麼派系的區分，大家都團結，希望「賴總統」帶領台灣走到更好的未來。