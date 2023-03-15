桃園市長張善政上任後推出「國中小免費營養午餐」政策，每頓午餐費為45元，不過近年來因為物價攀升快速，最近又面臨蛋荒價格飆漲，營養午餐團膳業者快撐不住，日前赴教育局極力爭取調高午餐費。教育局表示，調高價格每年恐需增加1、2億元的預算，目前仍在評估當中，最晚5月會定案。

團膳業者感嘆，公私立國中小學生午餐餐費自2009年起一直維持45元，基本時薪調漲、所有物價指數攀升，再加上近期蛋荒價格昂貴，這些全由業者自行吸收，盼共體時艱撐過去，因此讓孩子的營養午餐菜單不變，不影響到營養與豐富性，但已經快撐不下去，盼市府能將45元提高至47、48元，市府已在評估提高金額。

教育局表示，「國中小免費營養午餐」政策所需經費約15億元，全由市府預算支應，讓19萬5千多名學生受惠，契約為1年1簽，新契約將在8月完成，考量物價上漲、成本提升無法避免。公私立國中小共計257校，目前初估每餐調高補助2元，1年需增加經費約7796萬；每餐調高補助3元，1年需增加經費約1億1709萬。

市議員舒翠玲說，免費營養午餐政策推出後家長們大獲好評，的確沒想到物價攀升這麼快速，不過這攸關孩子們健康與成長，期望張善政能夠過自身土木、工程等專業，替桃園把關一些不必要的經費，該節約的地方要縮減，減少無謂的浪費，將省下來的這筆經費作為營養午餐的支應。

市議員呂林小鳳則呼籲，市府的預算從何而來應該要說清楚、講明白，當初提出將鄭文燦帶領的市府所編列的預算書退回重編被否決，那份預算書並沒有編列營養午餐的預算，市府沒說明今年的預算、明年的預算從何而來，希望市府先讓大眾釐清預算的來源，再來討論是否要提高補助金額，不能為討好業者就帳單全收，該有的原則都還是要遵守。

教育局回應，今年的營養午餐費用由50億元的超收稅款先做支應，將提到議會先墊付明年再轉正，至於明年的經費就直接編在教育局預算內。