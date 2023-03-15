由於現任三重地區的立法委員余天有意轉戰不分區，空出的立委席次也引起多人競爭，除了早已宣布備戰的前新北市議員李坤城外，新北市議員彭佳芸、李余典都有意參加民進黨內初選，彭佳芸昨(15)日更直言三重有52位里長支持自己投入立委選舉；對此李坤城今(15)日表示三重有百名里長支持自己參選立委，強調自己沒有「落跑問題」。

李坤城在去年宣布不參選議員連任，準備參選三重區立委，他直言自己過去擔任12年的新北市議員，深耕三重、蘆洲選區，和基層里長互動良好，會勘解決問題及爭取地方建設都是親力親為，所以也獲得里長們的肯定。

他強調，這次沒有參選議員連任，準備參選三重區的立委，里長們也都相當支持，認為這樣做沒有「落跑」的問題，未來當選立委也不會有議員席次減少的問題，這樣做對三重未來的地方建設才最有幫助。

三重立委選區共有103位里長，截至今天已有100位里長共同連署支持李坤城參選2024年的三重立委；對此李坤城也說，非常謝謝這一百位里長的連署支持，這是對他不選議員、不佔位置，對選民尊重的最大肯定，會帶著百位里長的祝福與支持，反應民意繼續前進，讓三重的未來更好更棒。

他指出，「誠信是對選民的尊重」，里長的連署就是對他最大的肯定，雖然在這段期間他雖然沒有公職在身，但是里內的各項活動，里長們都還是會通知他參加，讓自己有更多機會和里民互動。

李坤城表示，將會帶著百位里長的祝福與支持，下周去領表登記民進黨三重區的立委初選，他會繼續努力，不負所託，為三重更好更棒來努力。