因應力積電、Google資料中心擬進駐竹科銅鑼園區，國科會竹科管理局擬變更平均日用水量及用電量較原本增加逾2倍之多，且因放流水原規劃處遭民眾反對，因而提出「新竹科學園區（銅鑼園區）第六次環境影響評估差異分析報告」至環評大會審查，擬增用水用電及修正放流水位置至國家重要濕地的約2公里處，雖然有鎮公所堅決反對，但最後仍通過環評大會。

竹科管理局表示，考量未來園區產業營運模式需求，因而變更用電量及平均日用水量，如用電量及用水量從變更前的17萬4700（kW）、1萬6000CMD，分別增加30萬2130（kW）、1萬9600CMD，達47萬6830（kW）及3萬5600CMD，且環差通過後進駐或擴廠的積體電路晶片製造廠商及資料中心廠商承諾RE100，未來將步達成100％使用再生能源的目標。

竹科管理局提及，擬進駐廠商預計產量規劃為12吋晶圓約20萬片、6吋化合物半導體晶圓約1.5萬片，推估用電量約為26萬9500kW、用水量為2萬800CMD，潛在進駐的資料中心廠商規劃用電量為4萬5000kW、用水量為1500CMD。

且此次也變更也擬變更為放流水排放位置，並距離國家重要溼地的西湖濕地不遠處，後龍鎮公所則強調，堅決反對該放流廢汙水專管延伸放流計畫，請銅鑼科學園區重新規劃評估，避免大量廢汙水嚴重影響周邊居民生活、河川、潮間帶及海域生態環境。

最後經討論後，環評大會決議每年邀請專家學者及苗栗縣政府、銅鑼鄉公所、西湖公所及後龍鎮公所就環境監測計畫執行成果進行滾動式檢討後通過環差審議。