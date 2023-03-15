星宇航空炒股疑雲持續擴大，繼星宇航空總機長洪世維配偶日前申讓持股163張，根據公開資訊觀測站資料顯示，還有董事兼發言人聶國維出脫44張、副總李中寧減碼20張、副總連潔誠減碼12張，顯示不少高階主管都在星宇股價高檔時出脫持股，時間點相當巧合，也讓星宇捲入炒股爭議陷入羅生門。

星宇航空對此回應，股票為員工個人財產，員工有權自由支配，公司不會干涉。

星宇航空股價在2月異常狂飆，自2月市場傳出星宇可能獲利後，星宇航空的股價自2月13日19元開始一路連續7天狂漲來到50.5元，市場也出現不少詪圖『買到50.5的勇者』、『請問星宇航空是第幾期解盲成功』，不少小股民追高，後來股價崩跌後，開始出現社群自救會，大家都在揣測到底誰賣星宇的股票。

星宇股價衝上高檔時，星宇航空總機長洪世維配偶趁星宇從19.55元暴漲至44.95元，逢高脫手獲利，申報轉讓163張，預估處分利益732萬元。洪世維原是長榮A321機隊前總機長，在長榮退休後，投奔好兄弟張國煒創立的星宇，關係不言可喻。

除星宇總機長配偶「高割離席」，根據2月星宇航空內部人持股異動，需申報的副總及協理級的員工不少人在2月分都有賣出持股，協理級的員工賣出的張數在16到58張不等，員工共賣出329張，也讓外界質疑，為何高階經理人都趁高價出脫持股。

券商主管表示，就算這些高階經理人不賣在最高點，以星宇日前成交量最大的區間約在30-40元，以35元價格計算，賣一張拿到3.5萬元，所以329張以35元計算，約可拿回1151萬元，對於這幾年經營環境不佳的星宇，也算是筆不小的外快。

至於星宇董事長張國煒，旗下星宇投資跟星威投資持股數未變，各持有7.06億股及7.05億股。他日前也表示，「股票本來就是用來投資，每個人都應該量力而為，我一張都沒有賣。」不過他身邊的高階經理人卻逆勢操作，也讓小股民相當不滿。