台灣國際蘭展登上日本NHK新聞節目「Catch!世界的視點」(キャッチ!世界の視点)。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

有Tainan字樣與粉紅愛心限定版蘭花台南400－蘭得有心人跨海在日本亮相。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣蝴蝶蘭最重要的生產聚落。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

日本NHK新聞節目「Catch!世界的視點」(キャッチ!世界の視点)14日播出介紹現正於台南舉行的「2023台灣國際蘭展」，提及今年蘭展的大獎花「五星上將」及台灣蘭花產業；對於國際媒體的報導，台南市長黃偉哲表示肯定及感謝，期待能讓更多國家看見台南蘭業的堅強實力。

NHK新聞節目「Catch!世界的視點」昨日也介紹台南蘭花業者，包含以育種為主的鮮明農業以及採用自動化栽種的世茂農業生技等；另外在節目官網，還提及台灣生產全世界三分之一的蘭花，並出口到全球80多個國家，並表示台灣蘭業是憑藉著品種開發與種植自動化等方面的突破，得以達到現在的世界地位。

台南是台灣蝴蝶蘭最重要的生產聚落，全世界每6株蘭花就有1株來自台南，在全球的蘭花產業中占有舉足輕重的位置，黃偉哲日前赴日出席東京食品展時，特別攜帶了世茂農業生技透過奈米技術噴印出有獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心限定版的蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海亮相，廣受好評。