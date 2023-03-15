清明節（4／5）即將到來，清明是農曆24節氣中第5個節氣，此時草木萌發，天氣漸漸回溫穩定，《旺好運》運勢專欄分享，清明開運養生5撇步，包括外出踏青，補充蔬果、清毒解熱、預防過敏、緩和運動等，其中在這天容易引發過敏疾病，不僅早晚需注意天氣變化，也要避免生冷和引起發炎的食物。

【開運養生5撇步】

1、外出踏青

清明節這天可選擇有草木綠地的公園、郊外或山區，吸收陽氣。

2、補充蔬果

可多吃溫和的食材，例如蘿蔔、菠菜、萵苣、白菜、芹菜、山藥、芋頭等，烹調以清淡為主，水果可多吃蘋果、水蜜桃。

3、清毒解熱

春季時人體的新陳代謝比之前更旺盛，在肝火旺盛之時應避免酸性食物，可多補充蛋白質、糖類、維生素等營養尤佳。

4、預防過敏

清明這天可能誘發過敏疾病，早晚穿衣需注意天氣變化，避免生冷食物，例如梨子、西瓜、番茄、香瓜等，或容易引起發炎的重鹹、油炸食物。

5、緩和運動

肝氣旺盛時食慾大開，如吃過多可能會引發消化問題，飯後宜散步幫助消化，也可從事慢跑、游泳等活動，讓身體舒壓放鬆。