一名58歲的女子時常頭痛，一頭痛她就吃止痛藥，親友勸她去檢查腦中有無異常，經檢查後才知其大腦有一個1公分大的腦動脈瘤。醫師表示，腦動脈瘤好發於45歲以上者，與高血壓密切相關，據推估台灣約有529萬人罹患高血壓，民眾須小心此高致命性的腫瘤，平時要注意血壓數值是否正常。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，該女子經磁振造影檢查（MRI）發現，大腦左側有一個1公分大的動脈瘤，而腦動脈瘤約0.5～0.7公分大時就隨時可能破裂，破裂後導致蜘蛛膜下腔出血，造成出血性中風、甚至死亡。

錢政平表示，腦動脈瘤好發於45歲以上成人，女性居多，與抽煙、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關，該名女子即有高血壓，就是腦動脈瘤的高危險族群。根據國健署2017～2020年調查，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓。

他進一步說明，腦動脈瘤並非一般認知的腫瘤，而是腦血管分支處血管壁因為承受強大的血流直接衝擊逐漸變薄脆弱，時間久了形成不正常的凸起，形成腦動脈瘤。

錢政平表示，腦動脈瘤通常無症狀，極少數可能有頭痛、噁心、嘔吐、脖子僵硬、畏光等，常見是健檢時意外發現，更嚴重是發生破裂出血後才檢查出有動脈瘤。一旦破裂多會造成嚴重腦出血，約1/3的患者在送急診到院前死亡；就算及時治療後，仍有約2/3的病人因動脈瘤破裂時的嚴重出血造成腦受損，留下輕重不一的後遺症，例如植物人或肢體殘障。