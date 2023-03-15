基隆市長謝國樑15日表示，由於物價上漲等因素影響，基隆新市政大樓總經費從38.8億元上漲到55.12億元，他將採取與民間合作開發方式興建，除可以減輕市政府的財政負擔外，也能籌措後續的基隆捷運資金。

從2016年起，基隆市政府就開始推動興建新市政大樓的構想，原本去年就要進行市政大樓的評選委員會，但因為疫情影響相關工程延宕。基隆市長謝國樑15日召開「新市政大樓民間合作說明開發記者會」表示，他將參考新北第二行政中心做法，引進民間企業合作興建新市政大樓。

謝國樑指出，新市政大樓原本顧問公司預估總經費需38.8億元，但近幾年原物料飆漲，總經費目前預估需要55.12億元。他說，他上任時曾問過財政處，新市政大樓的市府自籌比例為何，他得知市府須自籌7成經費，等於市府要負擔38.5億元，若要在未來5年納入預算，加上基隆捷運目前提出的53億元分攤額，會讓基隆財政陷入困境。

為此，謝國樑表示，市府將參考新北市第二行政中心的做法，引進民間企業合作打造新市政大樓，開發為複合式商辦空間，除部分空間提供市府局處辦公外，餘下的空間也可能做為其他用途，將可有效增加在地就業。

謝國樑坦承，原本希望新市政大樓能夠容納市府各局處集中辦公，但透過這種方式，因為空間不能全拿，但相信能夠容納大多數局處。但優點是市府不用出錢。

謝國樑說，這項政策的「轉彎」，主要是為了讓市府有足夠的能力負擔更多的基隆捷運經費。因此調整原本由市府自建的想法，改為僅出土地，與民間合作開發興建新市政大樓，避開負擔38.5億元。

市府都市發展處長謝孝昆表示，新市政大樓預定地非常稀有，因為是市府少數持有的公有土地，基地形狀方正、面積0.44公頃且三面臨路，前面是中正路，現況已是空地屬於商業區，容積率達560％，開發量能非常高，如今郵輪已復航，搭配港區周邊可形塑東岸景觀大道，從線形成面帶動都市再生，也盼此案能成為公私合作新典範。