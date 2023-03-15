一名女網友稱她被男子每月付錢包養，稱對方是「男友」，日前她在飯店陪男友看棒球賽，當天中華隊對上巴拿馬隊，眼見比分落後，男友臉色越來越差，最後確定輸球，她原本想用身體好好安慰對方，準備解開對方衣扣時，遭對方甩開手大吼「女人不懂就閉嘴啦…」她最後也甩頭離開，決定分手。

該女網友在Dcard發文，她的男友每個月會「付錢」給她，她稱是包養關係，男友是超級棒球迷，她為此也努力研究棒球，投入對方興趣，上週中華隊對上巴拿馬隊時，他們特定到飯店看球賽，結果中華隊不斷落後，男友的臉色就越來越差，開始大罵選手表現失常、教練亂換人等，最後更氣到直接到陽台講電話，最後中華隊5比12敗北。

原PO後來想用身體安慰對方，「安慰就是陪他打一炮」，她在慢慢解開對方扣子時，男友突然甩開她的手大吼「他媽女人不懂就閉嘴啦，你知道剛剛噴掉的夠我養你多久嗎」，她當下也氣到調頭走人，男友隔天趕緊傳訊息向她道歉，稱因為花了很多錢買運動彩券，她回應「滾！低能兒」。

其他網友留言「被包養就不要想被尊重，有尊重叫多給的福利」、「都被包養了還談尊重？你那不是男友是金主」、「包養！妳是人家付錢請來的，有什麼好抱怨」、「乾爹因為中華隊輸球吼我，已離職」、「就是因為你們是包養的關係，他才會如此的不尊重你吧」、「妳好不敬業，領人家錢就乖乖給他罵」。