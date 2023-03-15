全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」本週將於美國盛大展開，逾350家廠商參與，連續3年參展的鐳洋科技董事長王奕翔指出，台廠在相位陣列天線研發製造、衛星驗測服務及系統整合解決方案都深受國際肯定，今年3天展期台灣館預計吸引超過千位國際客戶與投資人到訪，聚焦小型衛星及立方衛星，訂單效應可期。

知名衛星通信服務提供商如 SpaceX、OneWeb、Intelsat、Eutelsat、NASA，知名小型衛星發射服務提供商Virgin Orbit、Rocket Lab等企業，今年都將出席「Satellite 2023」，台灣衛星產業鏈當然也不會錯過這場全球太空盛事，指標性廠商如昇達科(3491)、鐿鈦(4163) 、鐳洋科技、芳興科技等都將參展，隨著參展家數增加，台灣在太空產業供應鏈的地位也愈來越重要，趨勢相當明顯。

根據市調機構TrendForce預估，低軌衛星商機成長力道強勁，帶動2023年全球衛星產業產值高達3083億美元；摩根士丹利則是預估，全球太空經濟市場規模在2040年將超過1兆美元。面對龐大的太空產業商機，台廠在PCB、衛星天線、航太零組件上都極佔優勢，各家廠商摩拳擦掌，迎接國際訂單。

「Satellite 2023」展期，經濟部工業局與國家太空中心再度攜手集結十多家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」亮相，展現台灣在衛星產業的研發及製造實力，工業局指出，去年短短3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪，參展成效豐碩，疫情趨緩，今年到訪人數有望突破千位。

今年最受矚目的莫過於小型衛星及立方衛星，根據市場調查機構 IMARC報告指出，2022 年全球立方衛星市場規模達到 2.97 億美元，預計到 2028 年將達到 8.61 億美元，近5年年均複合成長率 (CAGR) 高達 18.3％，成長力道優於全球平均值，是以國內外廠商加重投資立方衛星設計研發、組裝及發射服務之原因。

鐳洋科技將在展覽期間，展示主動式電子掃描陣列雷達(AESA)及射頻測試解決方案，包括地面接收站、通訊酬載系統及頻率轉換器等，展現最新的研發成果。鐳洋指出，今年安裝於飛機、船舶、汽車等移動運具的陣列天線地面接收站，有突破性的增長，至少數家國際業者展出系列產品。