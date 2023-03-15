三三會理事長林伯豐15日（右起）出席3月分例會時與台灣地方創生基金會董事長陳美伶交換意見。針對電價調整議題，林伯豐呼籲政府重新檢討能源政策，並同步調漲民生及產業用電。（范揚光攝）

核二廠2號機除役後，經濟部將於3月底召開電價費率審議會，外界預估，4月電價勢必要調漲；三三會今舉辦3月例會，理事長林伯豐認為，對於電價調漲，政府對民生、產業用電應「一視同仁」，不能只針對工商業用電大戶，並建議政府重新檢討能源政策，在舊核電廠原址重建更有效率的新核電廠。

林伯豐建議，住宅用電700度以上調漲，影響用戶約8％，700度以下、約92％用戶不調漲；由於近來國際油氣、煤價已經回落，對調漲民生、產業用電，宜採階段性調漲，但調幅不該超過去年決議的8.4％。

國際主要國家已將核能視為乾淨能源，在時代趨勢下，林伯認為，電價應與能源政策一起檢討與調整，台灣能源有脆弱性，工商業界認為，「台灣一定會缺電」，呼籲政府誠實面對這件事，除建議核二、核三延後除役外，也希望政府能評估，在舊核電廠原址重建一個更有效率的新核電廠，以達到供電穩定、合理電價的目標。