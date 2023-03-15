東京時裝於13日至18日間如火如荼地舉行中，其中台灣設計師品牌Seivson於本季第四度登上東京時裝周日程，該品牌還邀請在台日都擁有高人氣的啦啦隊女神林襄獻上第一次走秀，成功跨足時尚圈之餘，也滿足日粉的呼喚。有趣的是，林襄為了走秀化上「超模煙燻妝」，竟撞臉小甜甜布蘭妮經典妝容，笑翻不少網友。

林襄被邀請為時尚品牌走秀，讓她再度解鎖新成就，本人既興奮又期待，照片中可見，林襄褪去性感可愛風的穿搭以及超萌妝感，改換米色系Oversize長袖及長褲，以一頭濕髮、個性妝的模樣現身，深具時尚感的頹廢美。

林襄在個人IG上一連更新多則限時動態，寫下：「我聽到你們喚我來東京，所以我來了，來參加東京時裝週走秀。」，全新造型吸3.4萬人朝聖：「什麼風格都可以駕馭！」、「好厲害那個神韻！」有網友認為，林襄的妝容與天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）相當相似，兩人雙眼周圍都用黑色系煙燻妝，加深眼神的迷濛感，林襄的時尚造型隨之增加。

事實上，林襄不僅擁有天使級的美貌，對工作也相當敬業，「我的個性就是如果我能做到100分，我就會用120分的努力去完成大家期待。」對待自己她皆以高標準看待，如同她過去在對舞蹈不熟悉的狀況下加入啦啦隊時，便以密集的訓練來彌補自己不足之處。粉絲相當心疼她對自己的高標準，紛紛喊話希望她多休息。