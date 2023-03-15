飲食對於身體健康有很大的影響，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，生活中不當的飲食很容易傷肝，包括甜食、碳酸飲料、太油膩、草藥、止痛藥，甚至是維他命A過量，都會對肝臟造成負擔。

黃軒在臉書發文指出，太多的糖不只對牙齒有害，也會傷害肝臟。吃太多含精緻糖的食品，會導致脂肪易堆積在肝細胞，造成肝臟疾病。研究發現，糖對肝臟的損害不亞於酒精，因此糕點、糖果，不宜常食用。

再來是碳酸飲料，黃軒指出，研究人員發現，喝大量碳酸飲料的人，更容易患非酒精性脂肪肝病（NAFLD）；非酒精性脂肪肝病在台灣發生率約15至45％，嚴重會導致肝硬化。

吃太多油膩食物，脂肪會在肝細胞中堆積，也會導致非酒精性脂肪性肝病，就是俗稱的「肝包油」；尤其「反式脂肪」，對肝臟很不好。

黃軒指出，身體所需要的維他命A，從紅色、橙色及黃色蔬果就能補充，刻意服用含有高劑量維他命A的補充劑，對肝臟來說可能是個負擔。

另外，東方人喜歡吃草藥，一種叫「卡瓦卡瓦」的毒椒草藥，用來治療更年期症狀，研究發現，該草藥會阻止肝臟機能正常運作，可能導致肝炎或肝衰竭。至於止痛藥含乙醯氨基酚成分，如果不小心服用太多，也會損害肝臟。