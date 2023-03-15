中華航空今(15)日宣布，攜手台灣聲音經濟第一品牌「SoundOn聲浪」，即日起機上影視娛樂系統全新推出優質 Podcast 節目服務，旅客可於高空中聆聽多元豐富的頻道內容，享受知性話題薰陶，節目包含國際財經、旅遊文化、生活美學及永續發展等熱門主題，體驗耳朵旅行就從華航開始。

Podcast作為近年熱門的新興媒體，具有聆聽自由度高、主題豐富、內容多元、便於學習等優勢。透過聲音，可提供機上旅客更沈浸且舒適的體驗，利用機上時間掌握趨勢動態、吸收新知。SoundOn聲浪提供全方位Podcast服務，節目庫涵蓋商業、藝術、喜劇、休閒、親子等 20 多種主題，高達數萬檔精彩內容。

SoundOn此次與華航攜手合作，協助精選優質Podcast節目上機，藉由多元且高品質的華語Podcast節目，希望提供搭機旅客全新娛樂選擇；同時藉由華航遍佈世界各地的航線，將優質的台灣文創節目帶向全世界的華語圈。

華航與聲浪合作機上 Podcast 節目服務即日起於全機隊嶄新登場，旅客可透過機上影視娛樂系統免費收聽內容，首波主打「ZONG嚨來共－榮獲 DJSI 全球第一名的華航與米其林綠星陽明春天合作推機上蔬食餐點」、「大雲食堂－再現經典之音」、「那些學校沒教的事」、「聽天下－韌性決策 向CEO學新成長模式」及「大叔聊經典」等精彩內容，也將定期導入更多優質節目。

隨著科技日新月異，華航積極關注潮流趨勢，持續推出豐富精采的機上娛樂內容，除本次上線全新 Podcast 節目外，也將擴充深受旅客喜愛的電影節目能量，每月提供逾百部好萊塢院線、世界精選等系列電影，並全面升級電影畫質；另有電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」，提供全艙等上百種刊物無限下載。華航致力提供最新穎的客艙服務，滿足旅客機上多元需求。