一植肉與小小樹食合作推「椰香檸檬魚湯」。（一植肉提供）

漢堡王「植物肉華堡」套餐184元。（漢堡王提供）

綠色食尚風潮狂襲，預估2030年植物肉將占全球肉品市場20％。據GO SURVEY市調，年輕世代及蔬食族有逾3成人想嚐鮮，且8成吃過的民眾願意繼續埋單，其中6成人最在乎價格是否合理、有無優惠，現有餐廳推植物肉做的豆腐煲、春捲、漢堡等創意美食並搭有趣促銷吸客，預期提升業績7％至10％。

韓式料理店涓豆腐16日起開賣一系列植感新菜，其中「植感炸雞鮮菇嫩豆腐煲」就是用純植物蛋白打造肉的香氣與口感，並配上鮮蔬、嫩豆腐等，18日前點購植感新菜就送Burt's Bees天然系護唇膏或神奇草本修護棒，31日前凡到店消費，其中一位姓氏中有「木」、「艸」部，享新菜9折。

植物肉品牌NO MEATING則與米其林綠星餐廳「小小樹食」推「椰香檸檬魚湯」，用一植肉清蒸雪魚排搭番茄、鮮香菇、香茅等多種香料燉煮，最後加椰奶調和湯頭酸甜，料多且口感豐富，整體風味清爽鮮甜相當暖胃；另品牌也推以石虎形象作設計的聯名禮袋組，內有結合台灣茶打造的「植物茶香鬆」，每賣出一個提袋，品牌就捐5％營收作為保育基金。

速食店漢堡王也推「植物肉華堡」攻佔市場，將植物肉排經過定時定溫燒烤而成，號稱Q彈多汁並帶有BBQ香味，搭生菜、蕃茄等堆疊香氣，鍋邊素也可享用。