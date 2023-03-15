藝人余祥銓去年底宣布與女友柔柔訂婚，身為婆婆的李亞萍也送給柔柔2克拉的傳家鑽戒，表示認同這個媳婦，不過近期柔柔卻在節目上透露，起初余天與李亞萍並沒有非常喜歡她，加上余祥銓不太會處理「婆媳問題」，最終是靠自己努力才得到認可。

余祥銓與柔柔先前到節目《11點熱吵店》擔任來賓大談「婆媳問題」，柔柔提到，第一次到余祥銓家時向余天打招呼「他是完全不理我的，我說叔叔好，他就繼續看電視，不理我」，隨後解釋，因為之前余祥銓都會把女友帶回家，「他爸爸自己有說，就是他帶太多女生回家了，一下子就又不見了，所以也沒有想要去認識他的女朋友之類的」，余祥銓也補充「我爸可能覺得她是一個過客」。

接著，柔柔說李亞萍雖不同於余天，表現得較為好客，但事後發現是裝出來的，因為自己曾從余祥銓那得知李亞萍對自己的想法，「在我面前會裝得很喜歡，因為她（李亞萍）有跟他（余祥銓）講，然後他（余祥銓）跑來跟我講」，讓柔柔直呼余祥銓白目，「他就不會處理婆媳之間的問題，就是阿姨跟他講什麼，他也跑過來就跟我講」。

不過，如今現在雙方已經磨合的很好，余祥銓表示，現在余天不只會幫柔柔說話，「有時候我媽念柔柔什麼，我爸反而會說，年輕人就這樣，不要理她」而李亞萍現在很多事情也都會找柔柔討論。