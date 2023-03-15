石榴國中校園一隅。（周麗蘭攝）

因應實驗教育法鬆綁，雲林縣府指定斗六市石榴國中轉型為科技實驗學校，讓學生提早接觸相關科技課程，今年8月開辦，是全台第一所公辦科技實驗國中。校方把榔頭、圓鋸、試管、無線電、扳手、電子零件、齒輪、飛機融入校名內，凸顯航向未來的企圖心。

石榴國中是雲林縣第一所由縣府指定轉型的實驗國中，體制是實驗學校，但校名不改，以省去更改文件的繁雜手續，石榴科技實驗學校由曾帶領學校獲得「教學卓越獎」的前斗六國中校長林俊賢籌辦。

林俊賢表示，該校將有木作、化學工研、資訊媒體、機電創客等課程，每天上滿八節課，提供學生自主學習與學習歷程的豐富資源，無縫接軌高中學習，辦學精神是探索、品格、逐夢。

他強調，課程著重於科技融於生活實際情境的運用，以研究、創作、探索等元素作為教學基本核心，把每個學生當資優生指導，同時實施獨立於學科之外的雙語教育，邀請外師到校作實境教學，作為與國際溝通的能力後盾。

林俊賢指出，該校今年8月後採取「改良式三學期制」，綜合雙學期制及4學期制的優點，有效縮短學習空窗，降低學習的疲勞感，家庭有更好的互動，學校也能舉辦富多元的探索營隊。

石榴國中司令台豎起「石榴科技實驗學校」招牌，校長林俊賢與設計師腦力激盪把榔頭、圓鋸、試管、無線電、扳手、電子零件、齒輪、飛機融入校名內，凸顯航向未來的企圖心。

該校預定於3月18日舉辦實驗教育理念說明會，4月8日第一至三順位入學登記，4月15日第四順位入學登記。

教育處表示，現今社會以能力為導向，石榴國中轉型為科技實驗學校的初衷是讓機電、資工、化工、木工對有興趣的學生，提早接觸科技課程和相關資訊，也可提早取得相關證照。