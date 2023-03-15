原籍中國大陸的中華國家桌球隊教練李黎懌，娶了台灣老婆來台定居25年，兩人的愛女李任悅也對桌球有興趣，期許自己也能成為頂尖運動員。

退役田徑名將紀政生日是3月15日，日前舉辦了慶生音樂會，年僅10歲的李任悅在13日隨長輩聆聽紀政80大夀音樂會，在一流的台北愛樂交響樂團伴奏下，眾人合唱的生日快樂歌穿透力非比尋常，歌聲跨越不同世代不斷在耳邊迴響，李任悅坐在父親李黎懌身旁，陶醉在悠揚的樂聲與歌聲中，幼小的心靈已經萌發偉大運動員的夢想。

家學淵源讓李任悅更加聰慧早發，今年2月初試啼聲，跨級參加19歲級國手選拔，連贏兩位高中生，技驚四座，李黎懌笑著說：「可能是耳濡目染，福原愛、林昀儒等桌球好手她都知道，也期許自己能夠成為國手，代表台灣出賽。」

今年5月李任悅將參加中華桌協11歲級國手選拔，李黎懌看好她可望脫穎而出，就此代表中華隊征戰世界各地，李任悅也暗自許願，希望有一天在國家音樂廳有滿座的觀眾為她合唱生日快樂歌。