民進黨主席、副總統賴清德15日正式登記黨內總統初選，卻同時傳出宏都拉斯將與中國建交的消息，台灣與中美洲邦交國宏都拉斯再度遭遇危機，國民黨立委陳玉珍狠酸賴清德參選下屆總統外交不會進步，對此，高市議員黃捷反批，藍委根本是急著扣帽子，和大陸裡應外合。

陳玉珍表示，蔡政府執政7年來邦交國數量大幅減少，對美國言聽計從，但還沒達到FTA簽署，外交相當失敗，在民進黨總統候選人登記聽到宏都拉斯將與中國建交的消息，除了遺憾也很諷刺，因為賴清德的國策，參選下屆總統外交是不會進步的。以前國民黨執政，如果有國家斷交，外交部長要下台負責，期許外交部長把事情做好。

對此，黃捷反嗆，藍營立委急著在此時扣上「賴清德參選，下屆外交不會進步」的帽子，根本是和大陸一搭一唱、裡應外合。國際斷交的決定，涉及當今國際政治和兩岸情勢的複雜性，或許是巧合，但也很可能是中國一如往常的文攻武嚇，試圖影響台灣的選舉。

黃捷也引用此屆經典賽中華隊應援團的話「對手再強都只是一個球隊，但我們是一個國家。」她強調，面對中共的施壓，此時台灣更要上下一心、堅定走向世界，並把腰桿挺直，與自由同盟國家並肩，台灣的民主越穩健，國際支持也會更強大。