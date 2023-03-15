車站火警餐廳後方起火處鋁窗遭大火燒毀，部分物品掉落砸中下方的普悠瑪備用車組。（王志偉攝）

花蓮車站商店街一間輕食餐廳火警。（王志偉攝）

雖然過了用餐時間，但車站餐廳商店街起火，仍有大批候車旅看經過查看。（王志偉攝）

花蓮火車站商店街一間餐廳冒出濃煙，因當時候車遊客不少，車站趕緊疏散人群，消防局人員趕到現場，火勢很快被撲熄，幸未釀成人員意外，不過因起火處餐廳的後下方，就是鐵軌，當時正停放一列普悠瑪列車，火燒物鐵鋁門窗等物掉落在列車車頂上，站方趕緊實施斷電，至於列車受損情況及電車線是否受損，台鐵正在檢查當中。

花蓮火車站長楊舜安表示，下午約1時6分，車站商店街有間「魚骨頭」輕食餐廳竄出大量濃煙，車站立即通報消防隊，很快在１時１２分抵達現場，火勢初步在１時１８分就掌控。

楊舜安表示，初步檢視，起火位置應該是餐廳後方冷氣室外機放置的位置空間處，裡面不知道是不是有放雜物，要待消防隊火災鑑定之後才能提確認。

他說，商店街市車站廊道高架處，而下方就是鐵軌，現場13股停放一列馬優馬預備車，餐廳焚燒物掉落在普悠瑪車頂上，台鐵實施鐵軌斷電措施，同時也趕緊檢視車廂外觀與裝備，初步判定沒有什麼損害，但詳細情況要等把列車編組拉進機務段，由機務段專業人士檢查，才可以知道是否有真正損害。

普悠馬車頂出現疑高溫出現黑霧，台鐵運務段長吳金添趕到現場察看，車站表示，目前這列普悠瑪因為備用車，其實假日比較少用到，除非是連續假期，目前對營運沒有影響。

當時已過了用餐時間，餐廳人少，不過也嚇壞店員與候車旅客，此外，起火第一時間，現場一名海巡女隊員也加入救火，還差點就沒搭上車。