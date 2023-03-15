嘉義縣長翁章梁（中），主持全縣運動會開幕儀式。（邱顯誠 攝）

為推廣運動風氣，強身健體，由嘉義縣政府主辦的2023年全縣運動會，3月15日上午，在縣立田徑場舉行開幕典禮，縣長翁章梁親自主持，歡迎18鄉鎮市運動員代表進場，並盼藉運動展現出縣民的活力，共同關心嘉義體育發展，本次有田徑、籃球、游泳、跆拳道等共計19種競賽項目，從3月1日起至4月2日間，陸續在縣內各運動場館進行。

為期1個月的2023嘉義縣全縣運動會，今早在縣立田徑場舉行開幕典禮，先由東石國中的樂旗隊的表演為典禮拉開序幕，緊接著18鄉鎮市運動員代表，在各鄉鎮長的帶領下，依序進場致意；再由永慶高中官俊呈選手與魏程豐選手二人分持火炬，跑向聖火台點燃，將典禮活動帶向最高潮。

主持典禮的縣長翁章梁說，此次賽事，共有田徑、足球、排球、跆拳道、柔道、木球、游泳、輕艇等19個項目，總計6000多位來自各鄉鎮的選手們參賽，可說是縣內重要的運動盛會，凝聚民眾關心自己家鄉、學校的榮譽，同時也提升嘉義的體育發展。

朴子市長吳品叡說，朴子市各項目都有報名參加，選手已國中、小學生居多，也有其他的社會組團體報名壘球等運動項目，希望所有代表朴子市的運動員們，都能在會中獲得好成績。

翁章梁表示，各鄉鎮還能藉機來互動、交朋友，且運動十分重要，大部分人平時注重智力上的發展，對於體力的訓練，則都是等有空時才進行，透過競賽來引起大家的關注，進而帶動縣內運動的風氣。

縣府表示，全縣運動會從3月1日到4月2日間，會在全縣內各運動場館來進行，相關賽事的時間地點與成績，可到嘉義縣體育競賽管理系統上查詢。