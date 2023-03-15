韓流來襲，連台灣明星也中「招」，如果是小S粉，一定能發現，小S近期在個人社群上分享自己前往韓國的消息，大啖「韓牛」的美照。接連幾天，小S除了品嚐「烤五花肉」、「冷麵」、「一隻雞」等韓國代表美食，也像當地人一樣在漢江公園享用「炸雞、泡麵、年糕串」等小吃，還有最讓她心心念念的「部隊鍋」和米其林認證的「醬油螃蟹」等，小S表示，如同20年前在韓國初嘗時的美味，記憶裡的味道瞬間被喚醒。

臺灣於2019年間約有126萬人訪韓，是海外訪韓市場第三名。自去年第四季度恢復國際旅遊後，今年1月份即有49,477人次的台灣旅客訪問韓國，占據海外訪韓市場第二名。而韓國觀光公社也積極用不同的方式推廣訪韓旅遊，邀請國際巨星小Ｓ（徐熙娣），與同行友人在韓國共享一場美食、文化體驗兼具的閨密之旅，為期五日的行程讓他們直呼「不想回家」。

小S韓服體驗

除了餐餐滿足味蕾之外，這趟旅程也有許多新奇的體驗。小S在「樂天世界」換上韓式校服，乘坐海盜船放聲尖叫，簡直就與女高中生無異；穿上了國寶級韓服大師—朴述女老師製作的傳統韓服，直接王后娘娘上身；韓星指定彩妝大師—鄭瑄茉老師也親自替小S畫上自己知名的「透明妝容」，小S本人也直呼幸運。

小S於漢江公園品嚐韓國小吃

小S在行程的最後，還特別前往韓國觀光公社位於首爾清溪川的HiKR Ground參訪。除了體驗人氣韓國旅遊內容結合智能技術、韓流、藝術的空間，韓國觀光公社的金長實社長也現身歡迎小S遠道而來，並期待在華語圈享有超高知名度的她能發揮影響力，將韓國觀光的美好傳遞給更多的台灣朋友，讓2023-2024韓國訪問年更加精采。

韓國觀光公社金長實社長歡迎式合影

小S的足跡還包含了韓劇《我的出走日記》的「汝矣島崇拜之橋」、收藏諸多藝術品的韓風創意西餐料理餐廳、還有首爾二間代表性的高檔飯店，而喜歡小S粉絲，想與小S來一場一模一樣的韓國之旅，特將小S五日的韓國之旅，一五一十的列表，粉絲們可以按「表」索驥！而【享受吧！國際巨星小S的韓國之旅】完整系列影片和專欄，預計也預計4月7日起陸續公開。

除了邀請小S前往韓國之外，韓國觀光公社還計劃了今年與台灣的旅行業品質保障協會合作，為台灣遊客提供韓國優質雙認證旅遊商品，並通過5月於華山1914文化創意產業園區西區舉辦的韓國文化觀光大展向台灣遊客展現韓國旅遊新內容。