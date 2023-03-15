邊境解封國人瘋出國，一名女網友表示，月初她和3個朋友報名旅行社舉辦的東歐克斯蒙10天旅行，卻在回台前一天發生到餐廳才發現旅行社根本沒幫他們訂位，讓30名團員挨餓；更離譜的是，隔日又爆發抵達土耳其伊斯坦堡機場，導遊說已沒有機票可以飛回台灣，要等候補，若選擇不候補，之後得再花錢買機票，最後只有她一個人候補上，其他人被迫滯留在土耳其。

原PO昨（14）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，她和3名朋友報名旅行社舉辦的克斯蒙（克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙地內哥羅）10天團體旅行，行程日期為3月3至12日，一共30人從台灣出發。

原PO說，旅行期間都很順利，卻在回台灣的前一天晚上6點多，他們30人到預定餐廳用餐，在門口被店員擋下說「沒有他們的訂位資訊」，讓他們當場傻眼，因為在歐洲臨時要找到可以供30人用餐的餐廳根本不可能，大家只好折返飯店，導遊跟飯店商量提供他們晚餐，但他們已連續兩天晚上都吃飯店，因此同團有10幾個人當場拒絕。

原PO表示，隔日他們到土耳其伊斯坦堡機場，原訂搭乘下午1時10分的班機返台，這時導遊突然告知沒有機票了，需候補才能搭機，讓許多人錯愕不已。因為該班機延遲，直到下午2時50分左右，導遊說有一張候補機票，並強調「若有候補位置卻不上飛機，隔天要再花錢自己買機票」，讓她不得不上飛機。

原PO說，「我到現在都不知道參加旅行團的保障在哪裡？和3個朋友一起去，最後變成自己1個人回國，搭機回到桃園機場後，還要一個人坐車回台南，真的滿慘的。」最讓她氣憤的是，若當時在伊斯坦堡機場選擇不候補那張機票，就要再額外付機票錢，「報名旅行社時，不是已經付了一次機票錢了，為什麼還要自己買票？為什麼會沒有票？參加旅行社的保障在哪？」