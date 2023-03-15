季中一波連勝衝上東區榜首的公鹿，今（15）日交手太陽展現王者霸氣，「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）全場36分、11籃板及8助攻，搭配布魯克羅培茲（Brook Lopez）同樣雙十演出，最終公鹿以116比104力壓太陽，成為本季第一支鎖定季後賽資格的隊伍。

上半場公鹿在攻防兩端都壓制住了太陽，中場休息前以57比48領先對手，不過太陽射手戴文布克（Devin Booker）終於醒了過來，整整第三節以10投7中攻下17分，三節打完僅以84比85落後，末節公鹿嚴加看管戴文布克，太陽缺少另一個得分點杜蘭特（Kevin Durant）的問題就浮現了，公鹿單節打出31比20攻勢再度拉開比分，決定了比賽勝負。

不過這場比賽另一焦點同樣在字母哥身上，第三節為了頂開防守，字母哥左手肘直接招呼在太陽前鋒克雷格（Torrey Craig）的臉上，甚至把他的牙齒都給打斷了，克雷格起身後不斷找尋掉落下來的牙齒，「滿地找牙」的場景真實上演。

賽爾提克戰績領先大半賽季，公鹿靠著一波16連勝率先拿下第50勝，同時領先東區第7的熱火13場半勝差，而熱火只剩下12場比賽，這也意味著就算公鹿剩下的賽程全吞敗，最差也會有第6種子的席次，因此公鹿也成為本賽季首支晉級季後賽的球隊。