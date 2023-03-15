北市老婦過馬路遭小貨車撞倒，送醫搶救8天傷重不治。（林郁平台北傳真）

又見行人地獄！北市一名84歲陳姓老婦，5日傍晚5時許，在南港區大坑街與舊莊街口過馬路時，遭49歲洛姓男子駕駛的小貨車撞倒在地，經送醫搶救8天後仍宣告不治。

警方調查，當時陳婦走在斑馬線上，洛男開車欲從大坑街左轉舊莊街一段145巷時，疑未注意車前狀況及禮讓行人，小貨車就直接將陳婦撞倒在地，洛男見肇事後趕緊打電話報警。

警方對洛男進行酒測，確認他沒有酒駕，救護人員到場評估傷者陳婦腳底有擦挫傷，先送往忠孝醫院救治，但陳婦隨即陷入昏迷，緊急改送內湖三總急救，經過8天搶救後，警方接獲醫院通報陳婦傷重不治，有顱內出血、身體多處擦挫傷，正確死因仍待檢察官進一步相驗確認，警方依過失致死罪嫌將洛男函送士林地檢偵辦。

南港分局重申，汽、機車穿越路口時，應注意行人走向並依規定禮讓行人先行，同時警方也將持續針對路口加強巡查，取締未禮讓行人車輛，避免發生交通事故。