詐欺集團尋找被害人誘投虛擬貨幣。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

29歲段姓男子為首的詐欺集團，涉嫌從591租屋網、臉書、LINE等不同網路平台，尋找詐騙被害人，其中50歲林姓女房東與段男就是在591租屋網上認識，年輕、能言善道，說服財力雄厚的林女，誘投虛擬貨幣逾3696萬元後，段男即失聯；案經台中市刑大查緝逮捕17人，陸續有多位被害人報案，初估損失金額6千多萬元，全案依組織犯罪及洗錢防制法送辦並偵結起訴。

據警方了解，林姓女房東於去年5月間在591租屋網出租房屋，段姓男子在該網佯稱欲向林女租屋為由，2人加LINE好友進而認識，2人相談甚歡，段男表現熱情、噓寒問暖，邀林女加入網站投資，天花亂墜、誆稱保證獲利、穩賺不賠。

林女不疑有他，依段男指示至該網站申請帳號、匯款，獲利出金提領卻有阻礙，遭詐3696萬餘元，警方初估逾5名被害人遭該詐團詐騙，初估損失金額約6500萬元。

台中市警察局刑大偵六隊指出，經士林地檢署指揮偵辦，與台北松山分局聯手打詐，並循線在士林區某商辦大樓內，查獲段姓詐欺主嫌、相關共犯及自稱泰達幣幣商等17人，查扣不法所得2200萬元，訊後以違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

警方組成專案小組、深入調查，發現具有幫派背景的段姓主嫌，於110年2月間涉及台中大雅區一起博弈集團打手訓練基地殺人案，一審遭判刑14年，目前全案還在上訴中，卻又涉及組織犯罪，詐騙被害人，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送士林地檢署後，檢方已偵結起訴。