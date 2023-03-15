小嫻經過教練的訓練下，漸漸對跑步產生興趣。（摘自臉書）

小嫻今（15日）在臉書發文分享日前參加第二屆東河鄉又見晚崙西亞路跑，在半馬獲得第3名的好成績。她去年與金剛分手後，展開全新生活，也不斷挑戰自我，曾透露不喜歡跑步的她，今年在教練的指導及不放棄的努力下，終於跑出佳績。演藝圈友人賈永婕留言稱讚「超美超棒」，演員陳謙文也說「太強了啊」，紛紛替小嫻感到開心。

小嫻表示雖然她所在的組別只有12個人參加，但能夠跑到前3名，她仍感到興奮，感覺與有榮焉，她難掩興奮的語氣說道，「很幸運這次大腿沒有抽筋，小腿也沒有不舒服，這次跑半馬居然是分組第三」。她說其實去年有報名6km的迷你馬比賽，但當時因為不喜歡跑步，所以在半跑半走的狀況下，耗費1個多小時才完成比賽。

最後，小嫻感動的說，「想做的事情不要放棄，持續去做，就算速度慢一點、即使成效還看不出來，只要願意一步一腳印去累積，有一天一定可以達成目標，一定要相信自己，你可以的」，開始對馬拉松感到興趣的她，表示接下來會持續練習，在衡量自身狀況下，保持跑步的習慣。