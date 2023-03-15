北區一家知名蛋餅店，15日凌晨被兩年輕人侵入，趁四下無人對著廚具尿尿，店家無奈PO網。 (摘自蛋餅店臉書)

台中市北區一家知名蛋餅店，今（15日）凌晨被兩年輕人侵入，趁四下無人對著廚具尿尿，店家一早準備開店聞到尿騷味調閱監視器發現，PO網自嘲「歡迎來到可愛動物區...這次真的不知道該說什麼了...」，感嘆社會怎會變這樣；許多網友留言「噁心耶！」、「有病吧？」更要店家去提告。

這家蛋餅店相當知名，臨近傳統市場，以用料豐富聞名，不少議員、明星都曾到訪，店家今在臉書PO出監視錄影畫面，引起熱議；影片中約凌晨三點，兩名年輕人走近蛋餅攤，其中一位還跨越了鐵鏈，走到煎蛋餅的廚具前，對著廚具灑尿，另一人也從鐵鏈外朝內直射，過程間兩人嘻皮笑臉。

店家表示，一早開店前就聞到很重的尿騷味，調了監視錄影帶才知兩名年輕人摸黑就地灑尿，也趕在開店前徹底清洗一番，確定無衛生疑慮，才開始營業，店家也感嘆「社會怎會變這樣」。

據悉店家還未向環保局舉發，台中市環保局表示，如果店家追究，可以提供監視錄影，該局將請警方協助，追出兩名年輕人再依違反廢棄物清理法開罰1200元罰鍰。