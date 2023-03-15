縣府興建湖口文小非營利幼兒園，因國內出現缺工缺料問題，歷經2次預算檢討，前後流標高達17次，縣長楊文科指示教育局及工務處戮力合作，日前順利決標，預計明年完工，持續提升新竹縣公共化教保服務，讓湖口鄉建設及機能更完善。

「這是繼湖口鄉王爺壟運動公園完工及湖口高中遷校工程動土後的好消息!」楊文科表示，湖口文小非營利幼兒園經費1億8823萬餘元，中央核定補助1億5千多萬元，歷經疫情缺工缺料、資材上漲、變更設計及17次流標，終於標出去了！

楊文科說，新竹縣積極爭取興建公共化幼兒園園舍計畫，努力增加公共化及準公共幼兒園，同步利用現有學校空間增加公立幼兒園及非營利幼兒園，提升教保服務供應量。

楊文科指出，非營利幼兒園收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長，寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇，他並要求逐年增設2歲專班，減輕家長負擔，讓年輕人都能放心生養。

教育局長楊郡慈表示，湖口文小非營利幼兒園預計招收10班，包含3至5歲計8班，及實踐楊文科縣長推動2歲專班政策，招收2歲專班2班，並配合教育部降低幼兒園師生比為1比12政策，提升幼教品質。

湖口文小非營利幼兒園基地位在達生七街、達生八街交叉口，面積約4500平方公尺，設計3樓客家傳統聚落形態的建築，串連院落和廣場庭院，讓師生有如生活在大院子，塑造有如家的安全圍繞感，預計6月動工，工期約450天完成。

目前新竹縣規畫設置4所非營利幼兒園，竹北文小非營利幼兒園及新豐鄉新庄子非營利幼兒園順利動土，湖口文小非營利幼兒園也順利發包，竹北博愛國小非營利幼兒園正在招標中，縣府期也能盡速決標，逐步提升全縣公共化教保服務供應量。