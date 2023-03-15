竹南鎮海口里「保安林」地區有許多廢棄農宅，獲選為農村社區土地重畫區。（謝明俊攝）

竹南鎮海口里「保安林」地區有許多廢棄農地，獲選為農村社區土地重畫區。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動農村社區再造土地重畫，2019年提報竹南鎮海口里「保安林」地區3.14公頃農地為縣內公辦重畫首件案例，縣府地政處目前積極在海口里當地舉辦說明會，讓里民了解重畫後的優勢，爭取居民同意加入重畫，讓當地荒廢農地得以活化再造，重畫總金額預估將達7千多萬元，期望在3年內能完成，讓海口里有著全新面貌。

竹南鎮海口里是竹南鎮最早開發區域之一，早在清朝時期，竹南鎮開埠，碼頭就設在中港溪畔的港墘碼頭，海口里因臨近港乾碼頭，與中港慈裕宮所在的中美里等，成為清朝竹南鎮最熱鬧的地區之一。後來因海運沒落，海口里也隨之重歸純樸鄉間，居民多數以務農維生，其中「保安林」社區但因地勢較高，灌溉不易，使得當地農地在近10來逐漸荒棄停耕，走進保安林社區四處可見荒廢農地，長滿雜樹亂草，還有廢棄無人的老舊平房，景象頗為凋敗。

農委會推動農村再生計畫，選定農村社區進行土地重畫改造，苗栗縣政府於2018年就將海口里保安林社區3．14公頃範圍，提報至農委會成為農村社區土地重畫區，經過近5年的漫長審核案程定案，縣府繼完成先期規畫作業，開始辦理後續農地變更使用說明、開發許可作業、環境影響評估作業、開發計畫等項目。

其中最重要的是地主意願調查，依規定須有全體土地所有權人一半以上，以及土地範圍一半以上參加，才得以展開重畫作業，將對社區道路等公共設施全面改造，以利社區土地使用，增進社區發展。

當地里民對土地重畫都樂觀其成，希望透過重新改造計畫，讓當地荒廢已久農地得以活化利用，縣府地政處估計整個計畫預算將需7千多萬元，作業期程約需3年，期望農委會能提高補助，以利整個社區改造工作。