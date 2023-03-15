英國財政部長杭特(Jeremy Hunt)將在周三提出政府預算書，奢侈品業者希望財長能夠恢復購物免銷售稅的措施，該措施在英國2020年脫歐之後結束。

許多知名高級百貨公司，包括哈洛德百貨(Harrods)、夏菲尼高(Harvey Nichols)、Lanesborough飯店，已聯合數百家零售商，敦促杭特改變規則。

騎士橋和英皇路夥伴的執行長Steve Medway說：「我們從一些品牌那裡聽說，他們優先考慮在巴黎的門市商店進行投資。他們也看到在那邊的銷售成績」。

國際遊客每年為英國的GDP貢獻約284億英鎊，其中倫敦的騎士橋和英皇路地區是重要消費區域。

國際退稅服務公司環球藍聯(Global Blue)的資料顯示，儘管美國遊客到英國的消費支出已恢復至疫情前2019年的水準，但是他們在法國、西班牙和義大利的支出更是大幅增長。

資料顯示，2022年美國遊客赴英國消費回到了2019年水準的101%，但是他們在法國和義大利的消費，分別達到該年水準的兩倍以上，分別為256%和226%。

讓問題更加複雜的是，連英國的購物者也開始跑到歐盟地區消費，因為他們在那兒可以申請退回商品的增值稅(VAT)。

有跡象也顯示，一些奢侈品牌增加在巴黎香榭大道門市的投資，超過了對倫敦門市的投資。有鑑於此，業界高管表示，英國應當恢復稅收減免措施，以保持英國的競爭力。

他們認為，持續的缺乏減稅，將對整個旅遊業生態系造成衝擊，包括對飯店、餐廳、計程車、博物館和劇院。